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Kurtulmuş, Balıklıgöl'ü gezdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl’ü ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarett etti. Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleri ile Balıklıgöl'de balıklara yem attı, dua etti. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra fotoğraf çektirdi.

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