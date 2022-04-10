Kurtuluş temalı ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Balıklıgöl'de gerçekleştirilen ışık ve havai fişek gösterisi gökyüzünü süsledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan etkinlikleri kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük doğal akvaryumu Balıklıgöl'de ışık ve lazer gösterisi ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Kurtuluş temalı video maping, lazer, ışık gösterisi ve ardından havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşlarla birlikte gösterileri izledi.

Etkinliklerle ilgili konuşan Beyazgül, “Esas kahramanlarımız tabi ki bu kurtuluş savaşını verenlerdir. Bugün de onların torunları güzel etkinliklerle onları anarak görevlerini yapıyorlar. Tarihi hatırlıyorlar, kurtuluşu hatırlıyorlar. İnşallah Şanlıurfa'mız daha güzel etkinliklerle kendisini gösterecektir” diye konuştu.

Vatandaşlar ise etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.