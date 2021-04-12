Kurtuluş yarı maratonu renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktiviteler düzenliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebetiyle düzenlediği ‘Kurtuluş Maratonu' Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün start vermesiyle başladı.

Eyyübiye Devlet Hastanesi çevre yolu kavşağından başlayan ve Cumhuriyet Tesisleri'nde sona eren Şanlıurfa'da yaşayan 400 vatandaşın katıldığı koşu, renkli ve çekişmeli görüntülere sahne olurken, koşuya katılanlar bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

18 yaş altı erkeklerde Kurtuluş Koşusu'nun sonunda Halil Tekin birinci, Kerim Turus ikinci, İbrahim Bara ise üçüncü oldu. 18 yaş altı kızlarda ise birinci Nidanur Toprak, ikinci Berfin Mece üçüncü ise Yüsra Canbek oldu.

19-34 yaş erkeklerde birinciliği Hüseyin Can kazanırken, ikinci Mehmet Sümbül, üçüncü Vedat Sevcan oldu. Kadınlarda ise birinciliği Zeynep güleli elde ederken, ikinci Sümeyye Başaran, üçünü ise Jin Davod oldu.

35-64 yaş erkeklerde Muhsin Ulusoy birinci olurken, ikinci İsmail Kaban, üçüncü İbrahim Kaya oldu. Kadınlarda ise Fatma Erbezirgan birinci, Ayşe Kırmızıelma ikinci, Fatma Zehra Sağır ise üçüncü olarak madalya ve çeşitli ödüller almaya hak kazandılar.

Kurtuluş koşusunun öncesinde değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde Kurtuluş koşusuna katılım sağlayan herkese başarılar dileyerek, herkesi Balıklıgöl'deki etkinliklere davet etti.

10 kilometrelik Kurtuluş Maratonu'nu koşan ve dereceyle bitiren vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini aktararak böylesi anlamlı günde “Şanlı Kurtuluş” için koştuklarından dolayı gurur ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını belirterek, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Kurtuluş Yarı Maratonu'nda koşan ve derece elde eden vatandaşlara ödülleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Urfa'nın kurtuluşuna özel 11 farklı branşta düzenlediği etkinliklerde derece elde eden sporcularla birlikte takdim edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu ödül töreninde Beyazgül'e sevgi gösterisinde bulunuldu. Beyazgül tören öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik merkezlerinde resim dersi gören öğrencilerin resim sergisini gezdi. Daha sonra Halfeti'de ikamet eden vatandaşlarla masa tenisi oynadı.

Ödül töreninde konuşan Başkan Beyazgül gençlere seslenerek, “Siz şanlı ecdadın torunlarısınız, bu vatan sizlere dedelerinizden, atalarınızdan emanet. Sizler de bu emanete sahip çıkarak hayatın her alanında başarılı birer birey olarak ülkenize ve şanlı şehrinize hizmet edeceksiniz. 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki sizler daha nice başarılarla Şanlıurfa'nın ve bizlerin göğsünü kabartacaksınız” diye konuştu.

Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya ise 11 Nisan Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde böylesi etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkese teşekkür etti.

Ödül törenine Başkan Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Vali Vekili İsmail Çetinkaya, Ak Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli, ilgili daire başkanları, birim müdürleri, derece elde eden sporcular ve vatandaşlar katıldı.