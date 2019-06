Kuş Babalar Günü'nü kutladı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Babalar Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ‘Babalar Günü ‘ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kuş mesajında, "Geleceğimiz olan çocukların yetişmesinde emek sarf eden ve rol model olan, aileyi ayakta tutan ve ailenin temel direği olan tüm babaları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Her an ve her yerde ailesi için fedakar ve cefakarca sorumluluğunu yerine getiren, ailesi ve çocukları için yeri geldiğinde kendi hayatından fedakarlık yapan ve çoğu zaman karşılaştığı birçok zorluğa göğüs geldiğinde bile bunu ailesine yansıtmayan tüm babaların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum. Özellikle şehit veren babalarımızı derin saygı ve sevgilerimizle selamlamak istiyorum. Ebediyete intikal etmiş babalara Allah'tan rahmet diliyor, tüm babaların gününü bir kez daha tebrik ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.