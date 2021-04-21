Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Seçildiği ilk günden itibaren sahada olan, talepleri birinci ağızdan dinleyen ve yerinde çözümler üreten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayında da saha çalışmalarını sürdürdü.

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kuş, son olarak Yardımcı kırsal mahallesine gitti. Eyyübiye Belediyesinin bölgede yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek üzere bölgeye giden Kuş, bölge sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yol güzergahındaki esnafı tek tek ziyaret edip hayırlı ramazanlar dileyen Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşların taleplerinin çözümü için de anında müdahalelerde bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Kuş, çocukların yeni oyun gurubu talebinin de hemen yerine getirilmesini istedi. Saha ziyaretleriyle vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Kuş, “ilçemizi esnafımız ve vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz” dedi.