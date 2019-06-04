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Kuş, ilaçlama çalışmalarını denetledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hem vatandaş ve esnaf iç içe oluyor hem de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetliyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hem vatandaş ve esnaf iç içe oluyor, hem de belediyenin rutin çalışmalarını yerinde denetliyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaş ve esnafla iç içe olup, talepleri ve iletileri birinci ağızdan dinleyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin rutin çalışmalarını da sahada denetliyor. Ramazan bayramı öncesi Eyüp Peygamber Caddesi ve civarındaki esnaf ve vatandaşla hasbihal edip bayramlarını tebrik eden Başkan Kuş, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştı. Vatandaşların taleplerini dinleyen ve çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Kuş, talep edilen tüm öz çekimlerde vatandaşlarla samimi dakikalar geçirdi. Gecenin geç saatlerine kadar sokak sokak, cadde cadde Eyyübiye'yi adeta karış karış dolaşan Başkan Kuş, Eyyübiye Belediyesi Temizlik Müdürlüğü İlaçlama ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları da yerinde denetledi. Sahur vaktine kadar temaslarını sürdüren Başkan Kuş, sahurunu da fırından aldığı ekmekle yaptı. Başkan Kuş'u gecenin bir vakti sokakta elinde ekmekle sahurunu yaparken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, Başkan Kuş'u takdir etmeyi de ihmal etmediler.

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