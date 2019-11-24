Kuş, park çalışmalarını yerinde inceledi

Göreve geldiği ilk günden itibaren yeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışma yürüten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçede adeta yeşil seferberliği başlattı. Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye yeni parklar kazandırma çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen ve ilgililerden bilgi alarak parkların tamamlanma aşamasında da ilgilileri yalnız bırakmıyor.

Ziyaretleri kapsamında bir konuşma yapan Kuş, “ Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün parklar ile ilgili çalışmalarını incelemek üzere meclis üyelerimiz ile birlikte temaslarda bulunuyoruz. Üstün gayretlerinden dolayı ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum. 7 aylık zaman zarfı içerisinde gayretli bir şekilde çalıştılar ve Eyyübiye'mize 17 park kazandırdık. Parklarımıza baktığımız zaman gerçekten Eyyübiye'ye yakışır parklar yapmayı hedeflemiştik ve bu hedefimize ulaştığımız kanaatindeyim. Selçuklu Mahallemizdeki parklara baktığımız zaman gerçekten teknolojik anlamda, görsel dokunuşlar anlamında ilçemize yakışan parklar kazandırıyoruz. Ben buradan tekrar Başkan Yardımcılarımıza, Birim Müdürlerimize ve personellerimize sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Diğer mahallelerimizde park çalışmalarımız devam ediyor. 5 yıllığına seçildik. Bizim sevdamız Yeşil bir Eyyübiye, sevdamız Yeşil Mahalleler. İnşallah 5 yıllık zaman zarfı içerisinde Eyyübiye'yi yeşil ile buluşturacağız. Yeşil alanlarımızı, ağaçlarımızı gerekse parklarımızı çoğaltacağız ve hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.