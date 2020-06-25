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Kuş sınava girecek gençlerle buluştu

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavları öncesi, gençlerle buluştu.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan YKS sınavına Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otağı'nda hazırlanan gençlere yönelik, sınav öncesi, moral yemeği verildi.


Gençlere sınav öncesi başarılar dileyen ve stres ve heyecandan uzak durmalarını tavsiye eden Kuş,” Allah sizlere kolaylık versin. Yaklaşık 1 yıldır Üniversite sınavı için hazırlandınız. Biraz önce bazı arkadaşlara sordum, bazılarında stres var, bazılarında yok. Ama muhtemelen herkesin üzerinde biraz stres vardır. Öncelikle Cenab-ı Mevlam vermiş olduğunuz emeklerin karşılığını vererek, hem ailenizin hem akrabalarınızın karşına çıkmayı nasip etsin. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak bu yolda sizlere ufakta olsa katkımız olmuştur. Yeni Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarımıza daha güzel imkanlar sunacağız. Etüt merkezlerimizi çoğaltıp, daha profesyonel bir şekilde hocalarımızla etkin başarı sağlayacağız, gençlik merkezlerimizi çoğaltacağız inşallah. Eyyübiye Belediyesi olarak en çok gençlerimize değer veriyoruz. Çocuklarımızı, evlatlarımızı her zaman önemsiyoruz. Sizlerin her kulvarda başarılı olmanızı istiyoruz. Sizler başarılı bir şekilde çalıştınız. Eyyübiye Belediyesi olarak yanınızda her daim olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Deneme sınavları yapıldı, dersler verildi. Korona sürecinde çalışma kitapları ekiplerimiz tarafından evlerinize kadar getirildi. En son yine simülasyon sınavı da yapıldı. Ben hepinize sınav öncesi başarılar diliyorum” diye konuştu.

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