Kuş, sınavlara hazırlanan gençlerle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri Kitap Otağı'nda, sınavlara hazırlanan gençlerle bir araya gelip, isteklerini yerine getirdi. Gençliğe yaptığı yatırımlarla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sık sık gençlerle bir araya geliyor. Son olarak Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağı'ndaki gençleri ziyaret eden Kuş, gençlerin merkezin saatinin uzatılmasıyla ilgili talebini anında yerine getirdi. Ücretsiz bir şekilde sınavlara hazırlanan, kitap okuyan ve vakit geçiren gençler, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Beraberindekilerle birlikte gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Kuş, “Geleceğimizin teminatı olan gençliğimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kulandı.