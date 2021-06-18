Kuş, yapımı süren gençlik merkezini inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, beraberinde Başkan Yardımcısı İbrahim Dağ, Meclis Üyesi Abdullah Samak ve birim müdürleriyle birlikte yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam eden toplam 4 kattan oluşan 2 bin 200 metre karelik alana sahip Süleymanşah Gençlik Merkezini inceledi. İçerisinde, bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, bilişim, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri bulunan gençlik merkezi yapım çalışmalarını beraberindekilerle birlikte inceleyen Başkan Kuş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alıp tesisi gezdi.

İlçe gençliğine hizmet etmeye devam edeceklerini ve yeni gençlik merkezlerinin de müjdesini de veren Başkan Kuş,” Aylar önce temelini atmış olduğumuz Süleyman Şah Gençlik Merkezimizde incelemelerde bulunuyoruz. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimiz ile yapılan gençlik merkezinde incelemede bulunup son durum hakkında bilgi aldık. Çok şükür hedeflediğimiz gibi gençlik merkezimiz hızlı bir şekilde yükseliyor. Burada 3 veya 4 ay içerisinde gençlerimizi ağırlayacağız. Türkiye'nin en genç nüfusu Eyyübiye İlçemizde, bu sebepten dolayı gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimiz için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bugün Süleyman Şah Mahallemizdeyiz, yarın Akabe Mahallemizde olacağız, daha sonra Hayatti Harrani, Onikiler Mahallesinde olacağız. Gençlerimize buradan sözümüz olsun, Eyyübiye'de gençlik merkezi ve kitap otakları sayısını arttıracağız ve eğitim noktasında gençlerimize çok ciddi çaba içerisinde olup onlar için çaba sarf edeceğiz. Gençlerimiz için eğitim noktasında elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Şimdiden Süleyman Şah Gençlik Merkezimiz Eyyübiye'mize ve Eyyübiye'li gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.