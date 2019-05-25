Kuş, yetim ve öksüz çocuklarla iftarda bir araya geldi

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Eyyübiye Belediyesi Kitap Otağında düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocuklarla yakından ilgilenen Kuş, masaları tek tek dolaşıp çocuklarla bir araya geldi. Yetim ve öksüz çocuklarının her zaman emirlerinde olacaklarını belirten Kuş, ‘'Bu akşam Şanlıurfalı yetim ve yoksul kardeşlerimizi burada ağırladık. Birlikte iftar etme fırsatı bulduk. Tabiî ki çok duygulu anlar yaşadık. Rabbim inşallah bizleri bu yetim ve yoksul kardeşlerimizin dualarına nail eder. İnşallah dualarını bizlerden eksik etmezler. Peygamber efendimiz (S.A.V.)'nin hadislerinde şöyle buyurmuş; ‘'Kim ki Allah rızası için bir yetim çocuğun başını okşarsa tabii ki kalben saçları adedince sevap kazanır. İnşallah bu sevaplara da nail oluruz. Şahsım Eyyübiye Belediye Başkanı olarak seçimden öncede ifade ettim, fakir, yoksul ve yetim kardeşlerimizin hizmetkarı olacağım. 5 yıl boyunca bu kardeşlerimize neler yapabiliriz, bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacaktır. İnşallah rabbim bizi muzaffer eyler, inşallah bu yetim kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak gücü verir” dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı İlhami Günbeği, Belediye Meclis Üyeleri ile yetim, öksüz çocuklar ile aileleri katıldı.