Kuş, yol yapım çalışmalarını inceledi

Kırsal mahallelerde stabilize yol yapımı, merkezde ise kilitli beton parke taşı çalışması, bakım ve onarım çalışmalarıyla takdir toplayan Eyyübiye Belediyesi, vatandaşların da duasını alıyor

İlçe sınırları içinde yer alan sorunlu her alanda ekiplerin çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Eyyübiye Belediyesi mücavir alanı içerisinde olan bütün mahallelerimizde hummalı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Hep ifade ettik, hep ifade edeceğiz; biz 1 Nisan itibari ile başkan seçilirsek, Eyyübiye'de yaşayan kardeşlerimizin, ağabeylerimizin, ablalarımızın hizmetkarı olacağımız dedik. Göreve gelir gelmez de bunu fiiliyata döktük ve ilçenin dört bir noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz ve sık sık bir araya geldiğimiz vatandaşlarımız çalışmalarımızdan duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah Eyyübiye'deki bütün halkımızı mutlu etmeye fırsatımız olur. Bizlere sıkça sorulan sorulardan biri borçlusunuz borç ödemeye mi geldiniz? Bizlerinde cevabı biz borç ödemeye gelmedik Eyyübiye'ye hizmet etmeye geldik, sıkıntıları gidermeye geldik ve gerekirse borçları da arttırırız ama borçları arttırırken elle tutulur projeler olması gerekli. Bunun için de çok çalışıyoruz. Yapacağımız projelerle vatandaşlarımızı mutlu etmeye Eyyübiye'yi daha yaşanılabilir hale getirmeye çalışacağız “dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Hamza Göktaş ta da, “Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş beye teşekkür ederim. Bizim yollarımıza parke taşı döşeniyor. Burada çok güzel hizmetleri var, çok teşekkür ederim sayın başkanımıza. Kış öncesi bütün sorunlarımız giderilecektir“ şeklinde konuştu.