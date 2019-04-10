Kuş'tan 11 Nisan kurtuluş mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yayımladığı mesajında, “Şanlıurfa halkının kendi topraklarında birlik ve beraberlik içinde destansı bir özgürlük mücadelesi sergileyip, öz topraklarını düşman işgalinden kurtarmanın adıdır 11 Nisan. Bu yıl 99. Yıldönümüne girdiğimiz o şanlı destanda atalarımızın sergilediği kurtuluş mücadelesi dünyada emsali olmayan bir zafer olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. O şanlı destanda şehadet şerbetini içip şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. O şanlı destanı sergileyen ataların torunu olan bizler, bizlere emanet edilen zaferin bilincindeyiz. Bize emanet edilen bu kutsal şehir için bizler de gece gündüz demeden çalışacağız. O günlerde dökülen kanın, bu günler için huzur, kardeşlik ve barış olduğunun farkındayız. Şanlı Urfa halkının gösterdiği kararlı tutum, birlik ve beraberlik halinde neler yapabileceğimizin de kanıtıdır. Bizlere düşen atalarımızın gösterdiği o ruhu, kararlılığı, birlik ve beraberliği hayatımızın her noktasına sirayet ettirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.