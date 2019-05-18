Kuş'tan 19 Mayıs mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kuş mesajında,” 19 Mayıs 1919'da Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal önderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş; vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Ecdadımızın bu kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık aşkı başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. O günlerden bu günlere ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları bu millet, bu gençlik birlik ve beraberlik içinde kalarak bozmuştur. Milli ve manevi değerlere haiz, vatanına, bayrağına, devletine ve milletine bağlı gençliğimiz olduğu müddetçe de oynanmak istenen oyunlar hep bozulacaktır. 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.