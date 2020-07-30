Kuş'tan Kurban Bayramı mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Kuş mesajında, ” Bayramlarımız, insanlar arasındaki dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı, dargınlıkların son bulduğu, sevginin, kardeşliğin ve birlik beraberlik duygularının hakim olduğu özel gönlerdir. Bizler kurban bayramının anlamını iyi bir şekilde idrak etmeliyiz. Bir kurban bayramına erişmenin daha mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek günlerin, özellikle ülkemizi ve ilimizi de etkisi altına alan ve pandemi olarak kabul edilen korona virüs salgının son bulmasına vesile olacak günler olarak görmek isteriz. Virüs nedeniyle daha tedbirli ve daha dikkatli davranarak, hijyen kurallarına özen göstererek ve mümkünse özellikle kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızla temastan kaçınarak geçirmemiz lazım. Bu bayramı gönüllerde yaşatmak, kalbimizdeki sevgiyi, kardeşliği ve birlik beraberlik günlerini idrak edeceğimiz inşallah daha güzel günlerin bizleri beklediğine olan inancımız tamdır. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Personelimiz tüm bayram boyunca vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamda bayramlarını geçirmeleri adına sahada olacaklar. İnşallah birlik ve beraberlik duyguları içinde, kardeşçe bu bayramımızı da idrak edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Eyyübiye ve Şanlıurfa'lı hemşerilerimiz ile tüm İslam coğrafyasının mübarek kurban bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.