İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuş'tan Ramazan ayı mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kuş mesajında, “On bir ayın sultanı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ay birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ile maneviyatın daha da güçlü yaşandığı bir aydır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmanın feyzini yaşayarak, ülke olarak ta zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde birbirimize dua ederek, bu zor günlerden birlikte kurtulmanın duygularını yaşamalıyız. Yine dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği ve barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bir aydır. Dua ederek, bu zor günlerden birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bun günlerde Ramazan ayının da buna vesile olmasını temenni ederiz. Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.