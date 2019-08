Kuş'tan, Şıh Maksut ve On İkiler mahallelerine müjde

Kuş, sabahın erken saatlerinde başlayan mahalle gezilerinde talepleri birinci ağızdan dinleyip, taleplere anında çözüm üretiyor. Son olarak beraberindekilerle birlikte Haşimiye Meydanı, Harrankapı ve Şıh Maksut mahallelerine giden Başkan Kuş, Şıh Maksut ve On İkiler mahalleleri için talep edilen Kapalı Semt Pazarı için mahalle sakinlerine müjde verdi. Mahalle Muhtarı Ahmet Çiftçi ile birlikte sokak sokak dolaşan Başkan Kuş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Şıh Maksut mahalle sakinleri tarafından talep edilen taziye evi ve semt pazarı ile On İkiler mahallesinde eksikliği görülen semt pazarı ve yeşil alan için düğmeye bastıklarını belirten Başkan Kuş, bir iki ay içinde taleplerin karşılanmış olacağını söyledi.

Eyyübiye halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Bugün yine Eyyübiye'de yeni güne uyandık. Haşimiye Meydanı, Harrankapı ve Şıh Maksut mahallelerimize geldik. İlçemizi sokak sokak gezip talepleri birinci ağızdan dinlemeye devam ediyoruz. Şıh Maksut Mahalle muhtarımız mahallesine taziye evi sıkıntısı olduğunu ifade etti. Mahallede yaşlıların, çocukların ve gençlerin dinlenebilecekleri bir parkın olmadığını ifade ettiler bunun için hemen çalışma yapılacak. Eyyübiye halkı her şeyin en güzeline layık, Şıh Maksut mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık. Malumunuz 1 Nisan itibari ile Eyyübiye'nin her mahallesini karış karış geziyoruz. Mahalle sakinlerinin sıkıntılarını dinliyoruz ve artık birçok çalışmamızı proje aşamasına getirdik. Belediye Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz, şuan proje hazırlıklarına devam ediyorlar ve bazı projelerimiz bitti. Gerek Şıh Maksut gerek On İkiler mahallemizin kapalı semt pazarı sıkıntısı vardı. İnşallah bunu bir iki ay içerisinde hallediyoruz. Şıh Maksut mahallemizde yerimizi belirledik ve orayı İnşallah park olarak mahallemize kazandıracağız. “dedi.

Şıh Maksut Mahalle Muhtarı Ahmet Çiftçi ise Başkan Kuş'a teşekkür ederek, ”Sağ olsun Belediye Başkanımız ile bugün mahallemizi karış karış gezdik ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyip çözüm noktasında yapılması gerekenleri yaptı. Park ve Taziye evi sözlerini verdi ve bu gayretinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a, sonsuz teşekkürlerimi mahallem adına sunuyorum" şeklinde konuştu.