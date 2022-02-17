'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesiyle öğrenciler kitap okuyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında kurulan kütüphanelerde öğrenciler severek kitap okuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje çerçevesinde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, kütüphanesi bulunmayan özelikle köy okullarında kütüphane kurma çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda ilçeye 35 Kilometre uzaklıkta bulunan Gazi İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulunda koridor kütüphanesinin de içinde bulunduğu, kapsamlı bir kütüphane kuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Siverek Severek Kitap Okuyor' projesiyle de bu kütüphanelerde öğrenciler, velileriyle birlikte kitap okuma fırsatı yakalıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Gazi Ortaokulu Müdürü Mehmet Fahri Düşünekli, yapılan çalışmalar sayesinde öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı oluştuğunu belirterek, ”Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmasın' Projesi kapsamında biz de okulumuzda kütüphanemizi koridorlarımıza taşıdık. Burada biz şunu amaçladık; Velilerimiz okulumuzu ziyaret ettiklerinde öğrencileri ile beraber koridorlarda kitap okusunlar, kitaplara dokunsunlar, kitaplarla sürekli ilgilensin ve hafızalarında sürekli bir kitap bilinci kalsın. Bu anlamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından ‘Siverek Severek Okuyor' ve ‘Siverek'te Eğitimde Kaliteyi Artırma' projelerimiz kapsamında biz de okullarımızı kitaplarla ve kütüphanelerle buluşturduk. Burada velilerimiz kütüphanelerimizden faydalanabiliyorlar ve öğrenciler ile beraber aldıkları kitapları evlerine taşıyabiliyorlar, bu kitapları okuduktan sonra da tekrardan kütüphanelerimize iade edebiliyorlar. Yürüttüğümüz bu projelerde öğretmenlerimizde büyük çaba sarf etti, burada onlara da teşekkür ederim. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesinde büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşlerine, Milli Eğitim bakanımız Sayın Mahmut Üzer'e İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fevzi Kurt'a, sürekli bizi destekçi çıkan, İlçe Kaymakamımız Aziz Gölbaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu'na çok teşekkür ediyorum” dedi

''Kütüphane sayesinde kitap okuyoruz''

Kurulan kütüphane sayesinde kitaplarla içli dışlı olmaya başladıklarını ve kitap okumaya başladıklarını söyleyen 8.sınıf öğrencisi Esma Tokdemir, ''Burada hem kitap okuyabiliyoruz hem de boş derslerimizde burada ders çalışabiliyoruz, hem koridor kütüphanemiz olduğu için kitap okuma birikimiz daha fazla oluyor, o yüzden koridor kütüphanesi çok güzel oldu. Burada hem okuyoruz ve hem de rahatlıkla ders çalışabiliyoruz, bu sene geçtiğimiz senelere göre daha fazla kitap okuma alışkanlığımız oluştu. Köyde yaşadığımız için çok fazla kitaplara ulaşma imkanımız olmuyor ama bu kütüphane sayesinde rahatlıkla kitaplara ulaşabiliyoruz'' şeklinde konuştu

Öğrenci Yasemin Tokdemir ise "Kütüphanemiz koridorda olduğu için, daha çok kitap okuma zevkimiz artıyor, her gün gelip kitap okuyabiliyor ve eve de götürebiliyoruz” diye konuştu.