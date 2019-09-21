Kuveyt Emirliğinden Şanlıurfa'da okul açılışı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuveyt Emirliği'nin destekleriyle Şanlıurfa'da hayır faaliyetleri yürüten dernekler aracılığıyla yapımı tamamlanan Eyyübiye ilçesindeki Casım El Casım Lisesi'nin açılış törenine katıldı.

Vali Erin'in kurduğu sıcak diyalog ve gösterdiği ilgi sayesinde Şanlıurfa'da bir çok hayır hizmetinde bulunan Kuveytli hayır sahiplerinin destekleriyle inşa edilmeye başlanan 25 okuldan biri olan Eyyübiye ilçesindeki Casım El Casım Lisesi, Kuveyt'ten Şanlıurfa'ya gelen misafirler, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren Necat ve Said Yardım Dernekleri temsilcileri ile protokol üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Vali Erin, sayısız hayır işlerine destek olan Kuveytli hayırseverlere ve bu okulun yapımına destek veren Casım ailesi ile Şanlıurfa'da bu faaliyetleri yürüten dernek temsilcilerine teşekkür etti.

Vali Erin, daha önce açılışı yapılan ve bugün hizmete sunulan okulda Şanlıurfalı ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim alacağını, bu okullarda yetişen çocukların hem Türkiye'nin, hem Suriye'nin hem de tüm İslam aleminin geleceği için güzel işler yapacağına yürekten inandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Suriyeli kardeşlerine her türlü desteği verdiğini ve kapılarını sonuna kadar açtığını hatırlatan Vali Erin, “Biz kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizde bulunan dört milyon civarındaki Suriyeli kardeşimizin 450 binden fazlası Şanlıurfa'da misafirimizdir” dedi.

Bu kardeşliğe yönelik fitne fesat odaklarının durmadığını ve Suriyelilerin sınır dışı edileceği söylentisinin yayılarak hayırlı işlerin kıymetinin azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Vali Erin, bu iddiaların hiçbirinin aslı olmadığını ifade etti.

Vali Erin, Türkiye'de bulunan Suriyeli mazlumlara yönelik yardımların gerçekleşmesinde emeği bulunan başta Kuveyt Emiri olmak üzere tüm hayır sahiplerinden Allah razı olsun diye konuştu.

Kuveytli hayır sahiplerinin katkılarıyla Şanlıurfa'da projeler yürüten Said Yardım Derneği temsilcisi Muhamed El Ensari, Şanlıurfa'da 25 okul yapımı için protokol yapıldığını hatırlatttı. İnsan için zaruri ihtiyaçlardan olan eğitim ihtiyacını karşılaması için bu faaliyetleri gerçekleştirdiklerini dile getiren El Ensari, Hz. Muhammed'e gelen ilk ayetin oku ile başladığını ve insanın ancak okuyarak öğreneceğini, kültürünü artırabileceğini ifade etti. Medeniyetin esasının okumak olduğunu kaydeden El Ensari, “İnsanoğlu eğitimle beldesini geliştirir, geleceğini inşa eder. Biz hayırsever Kuveytlilerin desteği ile yapılan bo okulları açıyoruz ve başka projeleri takip ediyoruz. Bu gibi işlerde bize destek olan Sayın Valimiz Abdullah Erin'i kesinlikle unutmuyoruz. Bu projelere destek veren ikinci grup olan Kuveytli hayırseverleri de asla unutmuyoruz. Bizler, bu okulları sadece ve sadece Allah rızası için inşa ediyor ve bu hayırları Allah'ın kabul etmesini diliyoruz. Allah, bu okula destek olanların hayırlarını kabul etsin” dedi.

Sözkonusu okulun yapılması için destek veren Kuveytli Casım ailesini temsilen törene katılan Halit El Bedr de bu hayır işlerine destek veren Casım ailesinin tüm dünyaya hayırlar yapan, hayırlı, zengin ve cömert bir aile olduğunu ifade ederek, bu ailenin Kuveyt'te müntesibi çok olan ve yaptıkları hayırların nereye gittiğini önemsemeyen bir aile olduğunu söyledi.

Kuveyt Düvletinin kurulmasından bu yana 300 yıldır hayır faaliyetlerinin nesilden nesile aktarılarak devam ettiğini dile getiren El Bedr, bu hayır hizmetlerinin Kuveyt Emiri'nin riyasetinde tüm dünyaya yayılmaya devam edeceğini söyledi. El Bedr, “Kuveyt Emiri, tüm insanlık çapında hayır hizmetleri yapmak üzere bizim reisimizdir. Bu bizim için bir şereftir ve bunun için başkalarına üstünlük taslamıyoruz. Yaptığımız tüm hayır işlerini, Allah rızası için yapıyoruz” diye konuştu.

Necat Derneği Şanlıurfa temsilcisi İbrahim El Bedr de, “Ümmet-i Muhammed'in bizden beklediği en büyük iş, öğrencileri yetiştirmek, terbiye etmek ve eğitmektir. Tüm İslam devletlerinin en büyük kaybı, çocukların eğitimden mahrum kalması, zekalarının yok olmasıdır. Bugün, öğrencilerimiz ektiğimiz tohumlar olup, yarın onların hasadını alacağız. Bu çocukların en büyük silahı eğitimdir” dedi.

Açılışı yapılan Casım El Casım Lisesi'nin, Türklerin, Kuveytlilerin ve Suriyelilerin katkı sunduğu üç milletin birlikte inşa ettiği, ümmetin bir sembolü olacağını ifade eden El Bedr, “Kuveytli hayırseverlerin selamlarını sizlere getirdim. Kuveyt Emiri veya Kuveytli halkı, hayırda yarışan bir ümmet olarak bu işleri bir minnet veya fazilet olarak addetmiyor, bunu adeta kendi üzerlerinde bir vacip, yapmaları gereken bir iş olarak görüyorlar. Biz, devletimizin Irak'la yaptığı savaş sonrasında yaşadıklarımızdan dolayı Suriye halkının neler yaşadıklarını gayet iyi anlıyoruz. Bu sebeple Kuveyt'te de Suriyelileri okutmak için okullar açtık ve çok sayıda öğrenci okuttuk. Bugün de yeni bir milattayız ve bu miladın adı Casım El Casım Okuludur. İnşallah başka okullarının açılması için de Allah'tan yardım diliyoruz” diye konuştu.

El Bedr, okulun açılmasında katkısı olan Vali Erin'e, belediye başkanlarına ve yardım elini uzatan herkese teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlar hep birlikte okulun açılış kurdelesini yapılan dualarla kestiler. Açılış sonrası okulun sınıflarını ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, öğrencilere çanta ve çeşitli kırtasiye malzemeleri hediye etti.