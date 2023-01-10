Kuveytli iş adamlarına Şanlıurfa daveti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te, Türkiye Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Beyazgül, Kuveytli iş insanlarını 2023 İslam Dünyası turizm başkenti seçilen Şanlıurfa'ya davet etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, beraberinde Haliliye Belediye Başkanı Mehmeh Canpolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ferit Dağdeviren, Meclis Üyesi Haşim İnan, Osman Uludağ, Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Karatüme ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittikleri Kuveyt'te iş insanlarıyla bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Tuba Nur Sönmez ile bir araya gelen Başkan Beyazgül, kentte turizm alanında yapılan çalışmaları aktardı.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'nın İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ‘'2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti'' seçildiğine dikkat çeken Başkan Beyazgül, iş insanlarını Şanlıurfa'yı görmeye davet etti.

Şanlıurfa'nın turizm ve ticaret potansiyelini geliştirmek, uluslararası işbirliği temaslarını kuvvetlendirmek için düzenlenen programda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı, Evkaf Genel Sekreterliği, Sheik Abdullah Nouri, Kuveyt Kalkınma Fonu, Zekat Kalkınma Fonu ile bazı dernekleri ziyaret etti.