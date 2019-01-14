Kuyumcudan altın bilezik çalan hırsızlar kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hırsızların bir kuyumcuda bilezik çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyet, güvenlik kameralarından kimliklerini tespit ettiği şebekeyi çökertti.

Edinilen bilgiye göre, Siverek ilçesi Şair İbrahim Rafet Caddesi üzerinde bulunan B.M.'ye ait kuyumcu dükkanına müşteri kılığında giden biri kadın 2 kişi, bilezik alma bahanesiyle kuyumcudan çeşitli ebatlarda bilezikleri tezgaha çıkarmasını istedi. Kadın hırsız bilezikleri deneyerek iş yeri sahibini oyalarken, erkek hırsız ise el çabukluğuyla 25 gram ağırlığındaki burma bileziği cebine koyarak çaldı. Soğukkanlılıkla bilezikleri uzun bir müddet inceleyen çift, ufak bir bileziği satın alarak kuyumcudan ayrıldı. Hırsızlık, iş yeri sahibinin bileziklerinden birinin eksik olduğunu fark etmesiyle anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen B.M. eksik bileziğin çift tarafından çalındığını fark etti.

Olay yerine giden Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden biri kadın 2 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu, çevre il ve ilçelerde birçok kuyumcudan benzer şekilde hırsızlık yapıldığı belirlendi.Daha sonra polisler tarafından Bingöl, Batman, Elazığ ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı ikisi kadın 5 kişilik çete takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan T.G. ile N.G., A.A., V.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Hilvan'da yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yanlarında Siverek ve başka yerlerden çaldıkları çok sayıda altın, bilezik ile sahte kimlikler olduğu gözlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, burada alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan işlemler sonucunda kuyumcu B.M.'ye bileziği geri verildi. B.M. böyle kısa bir süre içinde hırsızları tespit edip, gözaltına alan başta emniyet müdürü olmak üzere tüm ekibe çok teşekkür ettiğini söyledi.