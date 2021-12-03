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Kuyumcuyu soyan zanlı vurularak yakalandı

Şanlıurfa’da kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soyup kaçan zanlı, silahla vurularak yakalandı.

Şanlıurfa'da kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soyup kaçan zanlı, silahla vurularak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren şahıs, altın ve paraları elindeki poşete doldurmasını istedi. Poşeti 720 gram altınla dolduran soyguncu, dükkandan çıkıp kaçmaya başladı. Kasadaki ruhsatlı silahını alıp soyguncuyu kovalayan kuyumcu, kaçan hırsızı bacağından vurdu. Yere düşen soyguncu, çevredekiler tarafından yakalanarak olay yerine giden polis ekiplerine teslim edildi.


Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahsın soygunda kurusıkı tabanca kullandığı belirlendi.


Yaralı soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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