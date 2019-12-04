İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyuya düşen boğa için seferber oldular

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kuyuya düşen boğa Siverek Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuyuya düşen boğa Siverek Belediyesi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Keçikuyusu Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mahalle sakinlerinden Ramazan Yüksekkaya'ya ait büyükbaş hayvan sürüsü otlanırken, sürüden bir boğa 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Boğayı kendi imkanlarıyla kurtaramayan sahibi, durumu Siverek Belediyesi ile itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Siverek Belediye Fen İşlerinden kepçe gönderilirken itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekipler, kuyuya inerek, boğayı halata bağlayarak kepçeyle kuyudan çıkardı. Boğanın kuyudan çıkarılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Boğa sahibi Ramazan Yüksekkaya, hayvanını sağ kurtaran Siverek Belediyesi ile itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.