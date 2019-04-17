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Kuyuya düşen oğlak yavrusunu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’da sondaj kuyusuna düşen oğlak yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından halkalı ip yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sondaj kuyusuna düşen oğlak yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından halkalı ip yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Aşağıgöbekli Mahallesi'nde Hüseyin Dağdeviren'e ait oğlak yavrusu foseptik çukuru olarak kullanılan 40 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Sahibi ve çevredekilerin çabası ile çıkarılamayan yavru oğlak için ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri seferber oldu. 40 metrelik sondaj kuyusundan yavru oğlağın sesini duyan itfaiye erleri, bir ipe halka yaptıktan sonra ipi kuyudan aşağı bıraktı. Aşağı bırakılan ip çekildikten sonra yavru oğlağın boynuna geçirilmiş bir şekilde görüldü. İtfaiye ekiplerince kuyu dışına çıkarılan yavru oğlak sahibine teslim edildi. Oğlak sahibi Dağdeviren, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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