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Lastikleri ateşe veren çocuklar ağaçları yaktı

Şanlıurfa’da eski Et Balık Kurumu bahçesinde oyun oynayan çocukların ateşe verdiği araç lastiklerinden çıkan kıvılcımlar ağaçlık alana sıçradı.

Şanlıurfa'da eski Et Balık Kurumu bahçesinde oyun oynayan çocukların ateşe verdiği araç lastiklerinden çıkan kıvılcımlar ağaçlık alana sıçradı. Yangında kurumun bahçesinde bulunan çok sayıda ağaç zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Akçakale yolu üzerinde bulunan eski Et ve Balık Kurumunun bahçesinde yaşandı. İddiaya göre kurumun bahçesine giren çocuklar, araç lastiklerini ateşe verip kaçtı. Alev alan lastikler kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın bahçedeki ağaçlara sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangında bahçedeki çok sayıda ağacın yandığı öğrenildi.

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