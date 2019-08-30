LEGO'nun Renkli Dünyası Piazza'da

Şanlıurfalı çocuklar, yaz tatilinin son günlerinde Piazza AVM'nin LEGO Festivali'yle eğleniyor.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin, çocuklar için düzenlediği LEGO Festivali'nde eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Modern çağın en eski oyuncaklarından LEGO, farklı konseptlerdeki binlerce parçasıyla, Piazza'da çocuklara rengarenk bir dünyanın kapılarını aralıyor. 60 yıldan fazladır üretilen ve sürekli kendini yenileyen, her devrin vazgeçilmez oyuncağı LEGO, Şanlıurfalı çocuklara eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Piazza AVM'nin etkinlik alanında, LEGO Friends ve LEGO Star Wars temalarıyla kurulan özel platformda buluşan çocuklar; yaş ve ilgi alanlarına uygun konseptlerdeki oyuncaklarla, hem hayal dünyalarını hem el becerilerini geliştiriyor. Birçok sevimli hayvanın bulunduğu güzel bir şehirde yaşayan 5 yakın arkadaşın maceralarını konu alan LEGO Friends'i tercih eden çocuklar, hayal güçlerini geliştiren, eğlenceli birçok aksesuarla da farklı detaylar oluşturuyor. LEGO Star Wars temasıyla vakit geçirmek isteyen çocuklar, dünyaca ünlü Star Wars filminin birebir sahneleri, araç modelleri ve figürleriyle bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkıyor. Yaz tatilinin son günlerinde de kaliteli zaman geçirmek isteyen çocukların tercihi olan LEGO Festivali, 8 Eylül tarihine kadar her gün 13.00-20.00 saatleri arasında minik ziyaretçilerini konuk etmeyi sürdürecek.

Çocuklara, geliştirebilecekleri bir ilham dünyasının kapılarını aralayan LEGO Festivali'ne, Piazza Club Üyelik Formunu dolduran tüm ziyaretçilerin 4 yaş üstü çocuklarıücretsiz katılabiliyor.