Levyeli hırsızlık güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 4 işyerine giren hırsız, yaklaşık 40 bin lira değerindeki fotoğraf makineleri ile dizüstü bilgisayar çaldı. Levye ile işyerlerinin camını kırarak içeri giren hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Kasım Cuma gecesi saat 01.52 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde yaşandı. Gece saatlerinde iş yerlerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, iş yerlerinin camını levye ile kırıp içeri girdi. Aynı yöntemle 4 iş yerine giren hızsız, içerideki değeri yaklaşık 40 bin lira olan fotoğraf makineleri ve dizüstü bilgisayarları alıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Fotoğrafçı dükkanının sahibi Muhammed İsa Kara, “Sabah iş yerimize geldiğimizde baktık camlarımız kırılmış. Kamera kayıtlarına baktık, gece saat 2'de hırsız önce karşıdaki komşumuzun iş yerine giriyor. İçerideki dizüstü bilgisayarı çalıyor. Oradan çıktıktan sonra bizim iş yerimize gelmiş. Camı kırmaya çalışmış, kırılmamış. Daha sonra ise tekme ile cama girişmiş. İçeri girip ortalama 4-5 dakika kaldıktan sonra bizim tüm cihazlarımızı götürmüş. Ortalama 40 bin lira civarında bir zararımız var. Karşı komşumuzun yine aynı şekilde dizüstü bilgisayarı gitmiş. Yan taraftaki bakkal arkadaşımızın dükkanına girip sigaralarını götürmüşler. Bu dediğimiz olay 2 gün içinde oldu. Bizim bu Çankaya Mahallesine hırsız dadanmış. Herhangi bir mağduriyetimiz giderilmedi, bize cevap veren de olmadı. Tüm kayıtlarımızı emniyete yapmışız, tüm videolarımızı vermişiz. Emniyetimizden ricamız bize yardımcı olsunlar. Bir esnaf için bu gün 40 bin lira ciddi bir para. Haliyle biz fotoğrafçı dükkanı işletiyoruz, benim bütün cihazım gitmiş, 3-4 gündür müşterim geliyor ama ben kayıt yapamıyorum. Fotoğraf makinem yok, herhangi bir kayıt cihazım yok. Haliyle benim burada ayrıca bir zararım daha oldu. Gelen müşterim geri gidiyor” diye konuştu.