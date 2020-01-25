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Mağazada deprem anı kamerada

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremde, Şanlıurfa’da bulunan bir giyim mağazasında vitrininde yer alan kıyafetlerin hareket etmesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde, Şanlıurfa'da bulunan bir giyim mağazasında vitrininde yer alan kıyafetlerin hareket etmesi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Kentte bulunan bir giyim mağazasında vitrinde dizilen kıyafetlerin hareket etmesi ile mağazanın önünde geçen vatandaşların panik halleri ve sokakta park halinde olan otomobilin sarsılması güvenlik kamerasına yansıdı.

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