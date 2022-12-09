İhlas Haber Ajansı

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Mağazalara sahte marka operasyonu

Şanlıurfa’da sahte marka ayakkabı satışı yapan mağazalara düzenlenen operasyonda, yüzlerce çift sahte marka ayakkabı ele geçirildi.

Şanlıurfa'da sahte marka ayakkabı satışı yapan mağazalara düzenlenen operasyonda, yüzlerce çift sahte marka ayakkabı ele geçirildi.


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, sahte marka ayakkabı satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, çarşı bölgesinde belirlenen bazı mağazalara operasyon düzenlendi. Operasyonda, dünyaca ünlü marka ayakkabıların sahtesini sattığı belirlenen mağaza sahiplerine cezai işlem uygulandı. Ekipler, çuvallara doldurdukları yüzlerce ayakkabıya da el koydu. Araçlara yüklenen ayakkabılar, emniyette götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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