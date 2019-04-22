Mağduriyet fotoğraflarına sosyal medyadan cevap

Siverek Belediye Başkan yardımcılığına getirilen Cumali Karavar, ilçede vatandaşın mağduriyetinin sosyal medyaya yansıdığı fotoğraflar ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşımızın mağduriyeti bizleri üzdüğü gibi, mutluluğu bizleri memnun edecektir" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, göreve gelmesinin ardından kendisine bağlı birimlerde çalışan müdür ve personel ile toplantılar yaparak, tüm çalışanları kaliteli hizmet konusunda ikazlarda bulundu. Tüm belediye personeline kaliteli hizmet talimatı da veren Karavar, sosyal medyaya yansıyan ve özel bir firma tarafından yeni su hattı için kazılan kanalda güvenlik önlemleri alınmaması nedeniyle vatandaşların mağduriyetini yansıtan fotoğraflar ile ilgili değerlendirmeyi ise sosyal medya üzerinden yaptı. Paylaşımında sorumluların hesap vereceğini belirten Başkan Yardımcısı Karavar, " Sorumlu kişilere; 'Ya sizler sorumluluğunuzu yerine getireceksiniz, yada bizler sizlere sorumluluğu öğreteceğiz.' Vatandaşımızın mağduriyeti bizleri üzdüğü gibi, mutluluğu bizleri memnun edecektir" ifadelerini kullandı.

Çalışmaları yakından takip edeceğin vurgulayan Karavar, hizvette savsaklayan ve vatandaşları hor gören kimseye musamaha göstermeyeceklerini de kaydetti. Karavar, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'nın verdiği yetki ve tecrübeleriyle halkımıza hizmetkar olacaklarını da ifade etti.

Karavar'ın paylaşımı ise vatandaşların büyük beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları ise, "Yüz yıldır millet bu ilgiyi görmemişti", "İnşallah, biz 40 yıldır hizmet görmedik, bu memlekette", "Hizmet yapsanız iyi olur' gibi yorumlar yaparak, Başkan Yardımcısı Cumali Karavar'a teşekkür etti.