Mahalle muhtarlarıyla bölgedeki çalışmalar değerlendirildi

Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan Eyyübiye için çalışan Başkan Kuş, beraberinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birlikte Karaali ve Tektek bölgesi muhtarlarıyla bir araya gelip, bölgede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları görüştü. Toplantı halinde geçen ve bütün muhtarların fikirlerinin alındığı görüşmede, yol yapım çalışmaları, çok amaçlı salon yapımı ve halı saha talepleri masaya yatırıldı. Kırsaldaki yol yapım çalışmalarının yüzde yetmişlik kısmının bitirildiğini kalan kısmın da 3 aylık süre zarfı içinde tamamlanacağını belirten Başkan Kuş, “ Eyyübiye'yi birlikte yönettiğimiz muhtarlarımızın taleplerini en kısa süre içinde yerine getirip, bölge halkına hizmetkar olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gece gündüz demeden ilçeye hizmet etmek için çalıştıklarının altını çizen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Bugün Karaali ve Tektek Dağlarında bulunan bölge muhtarlarımız ile Eyyübiye için bir araya geldik. Görev süremiz boyunca teşkilatımız, encümen arkadaşlarımız ve ekibimiz ile birlikte Eyyübiye'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Kırsalda hizmetlerin yüzde 70'ini bitirdik. Kalan yüzdelik kısmı ise bu 3 ay içerisinde bitireceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Eyyübiye'yi vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile birlikte yöneteceğiz demiştik ve bugün toplanmamızın asıl sebebi buydu. İhalemizi gerçekleştirdik ve araçlarımız bu hafta toparlanacak ve bölgede hizmet vermeye başlayacak. Muhtarlarımız ile hangi bölgeden hizmet vermeye başlayalım diye istişarelerde bulunduk. Sağ olsunlar kendileri inisiyatifi şahsıma bıraktılar. Ben buradan bütün muhtarlarımıza ayrıca şükranlarımı iletiyorum. İnşallah önümüzdeki hafta çalışmalarımıza başlayacağız ve 3 ay içerisinde bütün hizmetleri sıfırlamış olacağız ve sorunlara neşteri vurmuş olacağız“ şeklinde konuştu.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise,” Bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a teşekkür ediyorum. Bir arada oturmak, hasbıhal etmek, birlik beraberliğimizin bir nişanesidir. Bir arada olarak Cumhurbaşkanımızın söylemini bugün göstermiş olduk. Başkanımıza teşekkür ederiz “ dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de ortak akılla hareket edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirip şöyle konuştular ,”Bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada toplanmamızın amacı hem istişare toplantısı hem de Karaali bölgesinde yapılacak olan çalışmaları istişare edip değerlendirdik. Muhtarlarımızın isteklerini en kısa sürede gerçekleşeceğine hiç şüphemiz yok. Bundan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir araya gelip toplandık muhtarlarımız bütün sıkıntılarını dile getirdiler. Kendileri ile toplantımızı sağlayan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımız, İlçe başkanımız, meclis üyesi arkadaşlarımız ve mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Fen işleri müdürlüğümüz kırsalda çalışmalarını en kısa sürede bitirecektir. Muhtarlarımız ile toplantı halindeyiz. Başkanımız bu sorunun peşindedir ve bir an çözüme kavuşturtacağından hiç şüphemiz yok “ ifadelerine yer verdi.

Vergili Mahalle Muhtarı Rağıb Yüksel ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek,” Bugün başkanımız ile birlikte bir toplantı yaptık. Kırsalda yapılacak olan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Daha önceden de çalışmalar yapıldı eksik kalan çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Ben buradan Belediye Başkanımız Mehmet Kuş, İlçe Başkanımız Mehmet Moğal ve kırsal mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.