Mahalle sakinlerinin taleplerine anında talimat

15 bin nüfuslu Batıkent mahallesinden Güneybatı çevre yolunu bir birine bağlayan yolun kapatılması için imza toplayarak talepte bulunan mahalle sakinleri için girişimlerde bulunan Başkan Beyazgül bölgeye teknik personeller ile incelemelerde bulundurdu. Elde edilen raporlar doğrultusunda mahallelilerin şikâyetlerini değerlendiren Başkan Beyazgül, ek bağlantı yolunun kapatılması talimatını verdi.

Batıkent mahalle Muhtarı Mehmet Salih Arpacı, “Mahallede yaşayan vatandaşlarımızın şikâyeti üzerine azalarımız ile gerekli yerlere bildirdik, mahalle sakinlerimizin bu konuda rahatsızlığını ve tehlike arz eden durumu bildirmemiz üzerine, sağ olsunlar yetkililer, gereken adımları atarak encümen kararıyla yolun kapatılması kararını aldılar. Mahallemizde bulunan ve yol güzergâhı üzerinde iki ana okul bir ilkokul ve birde ortaokul olmasından dolayı kaza riski çok. Bu yolun kapatılmasıyla kaza ve yaralanmaların önüne geçmiş olduk. Bu riskli yolun kapatılmasından dolayı ve vatandaşlarımızın şikâyetlerinin dikkatte almasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekterimiz Mahmut Kırıkçıya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.