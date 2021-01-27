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Mahalleli polikliniklerini geri istedi

Şanlıurfa’da vatandaşlar, 3 buçuk yıl hizmet verdikten sonra 20 gün önce kapanan semt polikliniğinin yeniden faaliyete geçmesini istedi.

Şanlıurfa'da vatandaşlar, 3 buçuk yıl hizmet verdikten sonra 20 gün önce kapanan semt polikliniğinin yeniden faaliyete geçmesini istedi.


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesinde 2004 yılında kurulan Çocuk Hastanesi, 2016 yılında yeni yerine taşındı. Hastanenin yeni yerine taşınmasının ardından boş kalan binaya Şubat 2017'de Şehitlik Semt polikliniği açıldı. Semt Polikliniğinde fizik tedavi, Kulak Burun Boğaz (KBB), çocuk ve dahiliye bölümlerinde hizmet verilirken laboratuvar ve röntgen hizmetleri de verildi. 2018 yılında bu bölümlere ek olarak çocuk psikiyatri bölümü de açıldı.


Bölümler teker teker kapandı


Aktif olarak hizmet veren Şehitlik Semt Polikliniği, 2 yıl içerisinde doktorların başka yerlere gönderilmesi nedeniyle kapanma noktasına geldi. En son 1 Ocak 2021 tarihinde hizmetinse devam eden çocuk polikliniği de kapatıldı. Son doktorun da ayrılması üzerine hastanenin kapısına kilit vuruldu.


Mahalleli polikliniğin yeniden aktif hale getirilmesini istedi


Diğer hastanelerin çok uzakta olduğunu söyleyen mahalleli, Şehitlik Semt Polikliniğinin yeniden aktif hale getirilmesini istedi. Poliklinik önüne gelen vatandaşlar, başta il sağlık müdürü olmak üzere yetkililere seslendi. Hastalarını diğer hastaneler uzak olduğu için götüremediklerini söyleyen mahalleli, ulaşım ve tedaviyle ilgili büyük sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.


İl Sağlık Müdürlüğü ise pandemi nedeniyle Şehitlik Semt Polikliniğindeki hizmetlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

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