Mahalleliler yangını söndürmek için seferber oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan mera yangınını söndürmek için mahalleliler seferber oldu.

Siverek ilçesine bağlı Taban ile Peyamlı kırsal mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden kırsal mahalle sakinleri traktör ve kendi çabalarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın bölgede bulunan 300 dönümlük ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının büyüklüğü ve vatandaşların müdahalesi başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yangında yaklaşık 350 dönüm mera alanı kül oldu.