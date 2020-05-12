İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahalleliye ilahi morali

Karaköprü Belediyesi’nin ramazanın maneviyatını yaşatmak amacıyla başlatmış olduğu etkinlikler sürüyor.

Karaköprü Belediyesi'nin ramazanın maneviyatını yaşatmak amacıyla başlatmış olduğu etkinlikler sürüyor.


Kovid -19 tedbirleri kapsamında ramazanın maneviyatı yaşatmak isteyen Karaköprü Belediyesi etkinliklerini Doğukent Mahallesi'nde sürdürdü. Mobil Ramazan aracında ilahiler okundu. Her gün iftar sonrası bir mahallede gerçekleştirilen program vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. İftar öncesi sıra gecesi programı düzenleyen Karaköprü Belediyesi iftar sonrası ise Karaköprülülere ilahi ziyafeti yaşatıyor. Mobil ramazan etkinlikleri diğer mahallelerde de devam edeceği bildirildi.


Vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.