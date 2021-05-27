Mahallenin parke taşı ile döşenmesi vatandaşı memnun etti

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Salih Ekinci'nin talimatı ile Sayoba kırsal Mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Bir yandan mahalle içi yollarda stabilize ve zemin dolgu çalışması gerçekleştiren ekipler, bir yandan da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal mahallelerin yaşam standardını yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Ekinci, “Kırsal mahallelerimizi merkezden ayırt etmeden çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz plan ve program dahilinde üst yapı çalışmaları kapsamında tüm Kırsal mahallelerde eşit hizmet götürmektir ”dedi. Seçim döneminde verdiği sözleri ve projeleri bir bir yerine getirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Başkan Ekinci, tek amacının sevdalı olduğu ilçesine gece gündüz hizmet yapmak olduğunu kaydetti.

Sayoba Mahallesi sakinlerinden Mahmut Kuran, mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.