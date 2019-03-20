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Mahalli şarkıcı terör propagandasından gözaltına alındı

Şanlıurfa’da HDP’nin seçim bürosunun açılışına katılarak şarkı söyleyen mahalli şarkıcı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da HDP'nin seçim bürosunun açılışına katılarak şarkı söyleyen mahalli şarkıcı, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, HDP'nin Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesindeki seçim bürosuna katılarak konser veren Hozan Serwan takma isimli mahalli şarkıcı Cuma Sedefdiş, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sedefdiş, emniyete götürüldü.

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