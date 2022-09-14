Mahkumlara hijyen kiti desteği

Ceza infaz kurumunu ziyaret eden Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, cezaevi müdiresi Esirağ Karpuz ile makamında bir süre görüştü. Mahkumlara yönelik her türlü yardım için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, “Ceza evinde yatmakta bulunan mahkumlarımız için hijyen kiti desteğinde bulunduk. Cezaevindeki mahkûmlarımız için yardıma ihtiyacı olanlar için kurum olarak her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Özellikle kurum müdiresi Esirağ Karpuz'a ve tüm ceza infaz koruma memurlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

Siverek Belediye ekipleri tarafından hazırlanan hijyen paketleri mahkumlara dağıtılmak üzere ceza infaz kurumu müdürlüğüne teslim edildi.