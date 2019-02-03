İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahmut Özyavuz güven tazeledi

Şanlıurfa’nın Harran İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, bir kez daha güven tazeledi.

Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Özyavuz, bir kez daha güven tazeledi.


HarranZiraatOdası başkanlığı için aday olan mevcut başkan Mahmut Özyavuz ve Harran eski ziraat odası başkanı Muhsin Özyavuz Harran halk eğitim merkezinde gerçekleştirilen seçime katıldı. Toplam 107 delegenin oy kullandığı seçimlerde mevcut başkan Mahmut Özyavuz oyların 65'ini alırken Başkan Adayı Muhsin Özyavuz 38 oyda kaldı. Seçim sandığından 4 tane de geçersiz oy çıktı.


Seçim sonrası üyelerine teşekkür eden Mahmut Özyavuz, ilk günkü heyecanla tarım diyarı Harran'da çiftçinin her türlü sorununun çözüm merkezi olmaya devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.