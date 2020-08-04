İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da hissedildi

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Basın mensupları, depreme haber yazarken yakalandı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı


Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bu gün saat 12.37'de merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı evlerin avizeleri sallanırken, basın mensuplarının depreme yakalanma anı ise saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.