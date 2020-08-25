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Malazgirt Zaferinin 949'cu yıldönümü'ne Beyazgül'de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi’nin 949.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına Beyazgül'de katıldı. Büyükşehir belediyesi, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Ahlat'ta Şanlıurfa Otağı'nı kurdu.

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