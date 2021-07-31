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Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına Şanlıurfa'dan destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Osmaniye’nin ardından Antalya Manavgat’taki orman yangınına müdahaleye destek vermek için yola çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Osmaniye'nin ardından Antalya Manavgat'taki orman yangınına müdahaleye destek vermek için yola çıktı.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlara destek amaçlı Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye erleri çeşitli araç ve gereçlerle bölgeye sevk ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de Osmaniye'deki yangına müdahale ettikten sonra rotayı Antalya Manavgat' a çevirdi.


Şanlıurfa İtfaiyesi'ne bağlı 3 personel ve bir arazöz Manavgat'taki yangına müdahale için yola çıktı.

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