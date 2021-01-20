Marangozlar ve mobilyacılara tapu dağıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladığı Marangozlar ve Mobilyacılar Kooperatifi'nde açılış ve tapu dağıtım merasimi gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün meslek gruplarını tek çatı altında toplamak amacıyla alt ve üst yapı çalışmalarının bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği Marangozlar ve Mobilyacılar Kooperatifi'nde açılış ve tapu dağıtım heyecanı yaşandı. Beyazgül, “Marangozlar ve Mobilyacılar sitesinde alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık ve bunu severek yaptık. Burası bir eğitim ve öğretim yeridir, Şanlıurfa'nın da istihdama ihtiyaç duyduğu bu dönemde de bu tür yerlere de çok fazla ağırlık vereceğiz. Şanlıurfa'nın istihdama ihtiyacı var, gençlerimiz çok, çıraklarımız çok bunların buralarda istihdam edilmesi, çalışması ve evlerine aş götürmesi, iş sahibi olması nihayetinde bir yuva kurması için geçilecek yer buralardır. Şanlıurfa'da el birliği ile bu istihdamı sizlerle beraber çözmeye başlayacağız ve çözeceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Tapu teslim ve açılış programında yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da, “Marangozlar ve Mobilyacılar sitesinin tek çatı altında toplanması ve özellikle kadim ilçemizde yer alması bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Şanlıurfa sanayileşme adına sanayi ili olma adına çok ciddi adımlar atmıştır. Bugün en önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Kooperatifleşmeyi ve tek çatı altında toplanmayı kim düşünmüş ise, kim sebep olmuş ise, kim ilk adımı atmış ise ve son adımı Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül tamamlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise “Meslektaşlarımızın özellikle ihtisas sanayi sitelerine kavuşturulmasını çok önemsiyoruz, bunun en güzel örneğini ise Şanlıurfa'da görmenin kıvancı içerisinde bu mutluluğu paylaşıyoruz. Her şeyden önce ihtisas sanayi sitesi dediğimiz zaman olaya vizyon olarak bakmak lazım, misyon olarak bakmak lazım ve birde bölgesel, coğrafi konum olarak bakmak lazım, Şanlıurfa ve Gaziantep'in arası 130 Km, Cizre ile 200-300 Km, orta doğuya açılan kapının ilk basamaklarından biri Şanlıurfa oluyor, Gaziantep'in önünde Şanlıurfa oluyor, meslek olarak eğer kendimizi geliştirirsek, eğer kendimizi geleceğe yönelik hazırlık içerisinde gayretli bir çalışmaya mahkum ederseniz oradan açılan kapı ilk defa size açılacaktır. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Marangozlar ve Mobilyacılar Kooperatifi açılış ve tapu dağıtım merasimine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur, Şanlıurfa Esnaf Ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Şefik Bakay, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, Şanlıurfa Adana Mardin Erzurum Marangozlar ve Mobilyacılar oda başkanları, tüm meslek başkanları ve STK temsilcileri katıldı.