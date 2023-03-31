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Mart sonu Ceylanpınar'da kar sürprizi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Mart ayının son günü etkili olan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Mart ayının son günü etkili olan kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. Okulda teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye çıkan öğrenciler, kar yağışı altında doyasıya eğlendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın etkili olduğu yerlerden biri de Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi oldu. Kısa süre yağan kar çocuklarda büyük sevince neden oldu. Okulda teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye çıkan öğrenciler, kar yağışı altında doyasıya eğlendi.

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