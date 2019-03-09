İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Şanlıurfa Hal Pazarında komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre kavga, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre, dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı.


Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.