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Maske dağıtan ekiplere eldiven tepkisi

Sokaktaki insanlara eldivensiz maske dağıtan Siverek Belediyesi ekipleri vatandaşların tepkisini çektiŞanlıurfa’nın Siverek ilçe belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında PTT Şubesi önünde sırada bekleyen vatandaşlara maske dağıttı.

Sokaktaki insanlara eldivensiz maske dağıtan Siverek Belediyesi ekipleri vatandaşların tepkisini çekti


Şanlıurfa'nın Siverek ilçe belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında PTT Şubesi önünde sırada bekleyen vatandaşlara maske dağıttı. İddiaya göre maske dağıtımını bitiren ekipler, fotoğrafları belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar, dağıtımı yapan görevlinin kendi maskesini düzgün takmayıp eldivensiz bir şekilde vatandaşlara maske vermesine tepki gösterdi.


Vatandaşlar, “Dağıtan bu şekildeyse halk ne yapsın”, “Ellerinde eldiven yok, kendi taktığı maskeyi de yanlış takmış”, “Maskeyi elle veriyor, maşallah bizim belediyeye”, “Maskeyi neden çıplak elle dağıtıyorsunuz” şeklinde yorumlar yaparak tepki gösterdi.

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