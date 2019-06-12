Meclis toplantısında gündem ilaçlama oldu

Eyyübiye Belediye Meclisi Haziran ayı oturumu, Başkanvekili Ahmet Kenan Kayral başkanlığında devam etti. Meclis Başkanvekili Ahmet Kenan Kayral başkanlığında gerçekleşen toplantıda görüşülen teklifler oy çokluğuyla kabul edilirken, Başkanvekili Kayral, ilçe genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmaları ve belediyenin mali tablosuyla ilgili bilgiler verdi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Abdullah Toprak'ın da ilçe genelinde yapılan temizlik ve ilaçlama konusunda bilgi vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkanvekili Kayral,” Eyyübiye Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla belediye meclis üyelerimizin tamamıyla birlikte hareket ederek, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Eyyübiye için uğraş içindeyiz. Son günlerde özellikle ilaçlama konusunda ülke genelinde yaşanan haşere sorunu bizleri de etkiledi. Urfa genelinde yaşanan bu sorun için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyorlar. Göreve geldiğimiz ilk anda 5 olan ilaçlama aracımızı Başkanımız Mehmet Kuş'un talimatlarıyla 20'ye çıkardık. Şimdi çok şükür ekiplerimiz sabahın ilk saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bu sorunun kısa sürede de üstesinden geleceğiz. Bir diğer husus belediyenin mali tablosuyla ilgili. 116 milyon lira borç ile devraldığımız belediyemiz için hem rutin iş ve işlemleri yapmak hem de bu borcu minimize etmek adına gayret sarf ediyoruz. İki aylık süreç içerisinde hem çalışıp hem de borç ödüyoruz. Yaklaşık 112 milyon lira olan borcumuzun ödenmesi noktasında da Başkanımız Mehmet Kuş'un yoğun girişimleri de devam ediyor. Birlikte çalışarak ve birlikte hareket ederek inşallah daha yaşanılabilir bir Eyyübiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz“ diye konuştu.