‘Medeniyetler şehrinde turizm bereketi

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olan ve 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle turist yoğunluğu yaşanan Şanlıurfa, Kurban Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi ve 2019'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şanlıurfa'da otellerde doluluk oranı yüzde 75 seviyelerine ulaştı. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın bilinen en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'yi gezen yerli ve yabancı turistler, daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl Platosu'nda manevi atmosferi teneffüs ediyor. Hazreti İbrahim ve daha birçok peygambere ev sahipliği yapan kent 'peygamberler şehri' diye adlandırılırken, dünyanın önemli inanç merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şehirde en fazla ilgiyi ise Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl görüyor. Yerli ve yabancı turistler, burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atıp, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Otel müdürü Mehmet Alataş, “2019 yılında turizm daha çok canlandı. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle beraber bu etki daha da artı. Göbekitepe Yılı olması nedeniyle Türkiye ve dünyada çok büyük etki oluşturdu. Otel olarak bu etkisini bize dönüşü verimli oldu. Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi sadece Şanlıurfa'yı değil bütün bölgede etkisini gösterdi. Bölgeye gelen turistler birçok yeri gezmek istiyor. Türkiye'de terör eylemi olmadığı sürece, bölgede hiçbir zaman sıkıntı yaşanmaz. Terör eylemimin olmaması, turizmin iyiye gittiğinin bir göstergesidir. Turizm gelecek vadetmesi de bizim için çok önemlidir. 2019 yılında otellerde doluluk oranı iyi bir şekilde yansıdı. Sonbahar mevsimine baktığımızda bu doluluğu şimdiden görebiliriz. Otellerde şimdiden yüzde 75'lik bir seviyeye şimdiden ulaştık. Gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin önceden rezervasyon yapmalarında fayda var. Bölgenin tamamında turizm yoğunluğu yaşanıyor” diye konuştu.