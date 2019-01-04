Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 19'uncu yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

Harran Kapı Mezarlığı'nda düzenlenen programa Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun'un yanı sıra AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan, çok sayıda kurum amiri, dernek başkanı ve sendika üyeleri katıldı. Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun yaptığı konuşmada, “Belirli zümrelerin tekeline sıkışan sendikacılığın yeni bir bakış açısı kazanmasına öncülük eden fikir ve eylem adamını, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ı vefatının 19'uncu yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. Merhum Mehmet Akif İnan'ın sendikacılık anlayışı, ne sınıf sendikacılığı, ne zümre sendikacılığı ne de ideoloji sendikacılığıydı. Onun sendikacılık anlayışı, haklının haksıza olan muhalefet hareketiydi. Toplumun refahı ve huzurunu savunmak, mazlumların sesi olmak, yolsuzluk ve haksızlıkla mücadele etmek en temel anlayışıydı. Ona göre sendika ne dernek ne vakıf ne meslek kuruluşu ne de siyasi partiydi. Onun sendikacılık anlayışı dernek, vakıf, meslek kuruluşu ve siyasi partinin, hepsinin üstünde, hepsini kapsayan bir sivil toplum hareketiydi” dedi. AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İnan'ın bir fikir adamı olduğunu belirterek, kurmuş olduğu Memur-Sen'in milyonlara hitap ettiğini ifade etti. Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan da, "Mehmet Akif İnan gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler inşallah gençlere ışık tutar" ifadelerine yer verdi.

Program, Kur'an tilavetiyle sona ererken Cuma namazı çıkışı ise vatandaşlara, lokma ikramı yapıldı.