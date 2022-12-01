Mehmetçik Mahallesi kilitli parkeyle döşeniyor

Her geçen yıl büyüyen ve dönüşen Karaköprü ilçesinde artan konutlaşma ile beraber doğan yol ihtiyacını gidermek için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni açılan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışması yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor.Ekipler Mehmetçik Mahallesinde yeni açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yol açma seferberliği başlatan ekipler özellikle konutlaşmanın fazla olduğu mahallelerde yeni yollar açarken, açılan yolları kilitli parke döşeyerek hizmete açıyor ve yol ihtiyacını gideriyor. Karaköprü'de yeni konutlaşma alanlarında yeni yollar kazandırarak bu konuda sıkıntı yaşanmasının önüne geçtiklerini ifade eden Baydilli, Mehmetçik Mahallesinin de yeni gelişen ve yeni ihtiyaçlar doğan bir konum olduğunu dile getirdi. Baydilli, ekiplerimiz yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle birlikte sahadayız. İnşallah Karaköprü'de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek yeni yolların hayırlı olmasını diledi. Ekipler ilçe genelinde yol açma, asfalt serimi ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.